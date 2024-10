JÄRELEHÜÜE | Mälestades Aune Orki

Koorijuhi-muusikaõpetaja kutse omandas Puski külast pärit Aune, tollal perekonnanimega Kiive, Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis 1962. aastal.

Samal aastal alustas Aune tööd muusikaõpetajana Kärdla lastemuusikakoolis ja dirigent Edgar Pärnsalu andis talle üle oma naiskoori, mis sai nimeks Heliko.

Aune Kiive abiellus traallaeva kapteni Peeter Orgiga, perre sündisid lapsed Katrin ja Priit.

Kärdla lastemuusikakooli solfedžoõpetajana töötas Aune Ork 2013. aastani ehk üle 50 aasta. Naiskoori Heliko, milles parimatel aegadel laulis 60–70 naist, juhatas Aune Ork samuti ligi viis aastakümmet, esindades oma kooriga Hiiumaad paljudel üldlaulupidudel.

Hiljem juhendas Aune Ork kümmekond aastat ka Pühalepa lauluansamblit Lustilised.

2009. aastal pälvis Aune Ork Eesti Naislaulu Seltsi kõrgeima autasu, ta valiti seltsi auliikmeks.

Seltsi auliikmeks valitakse isikud, kes on jõudsalt edendanud Eesti naiskoori liikumist ning pälvinud oma tegevusega avaliku tuntuse ja tunnustatuse.

2010. aastal tänas Hiiumaa kogukond Aune Orki maakonna teeneteplaadiga.

„Minu jaoks oli selline tähelepanuavaldus üllatav, aga kui mõelda, et inimesel on aastaid juba nii palju, siis võib ehk tähele panna, et ta olemas on,” muigas Aune Ork toona.

Tervisemure viis koorijuhi oma kalli Heliko juurest 2011. aastal, järgmisel aastal püüti koori taaselustada, aga taasühinemine jäi lühikeseks.

Eha Kivi tuli Hiiumaale 1968. aastal ja kohe kutsus Aune Ork ta Helikosse laulma. Eha meenutas Aunet kui nõudlikku dirigenti, kes ei jätnud oma jonni: „Kui laul oli vaja selgeks saada, siis pidi see selgeks saama – tampisime nii et vähe ei olnud.“

Muidu oli Aune väga mõistev ja hooliv: „Täitsa tore oma inimene, sai tal külas käidud ja sünnipäevadel ikka helistas ja soovis õnne, sel aastal enam mitte…“

Eha Kivi meenutas, kuidas tema, Aune Ork ja Naima Lepland palju aastaid peiedel laulmas käisid. Algas see sellest, et üks Heliko liige suri ja naistrio laulis tema matustel. Pärast seda hakati neid matustele kutsuma, et nad lahkunu muldasängitamisel ja hiljem peielauaski laulaks. Eha Kivi on matuste laululehed kausta köitnud ja neid on seal paarsada tükki – nii palju on peresid, kelle kaotusevalu nad lauluga leevendada püüdsid. „Nüüd on siis käes aeg Aunega hüvasti jätta,“ nentis Eha Kivi, öeldes, et Aune oli nende kõigi jaoks väga tähtis.

Aune Ork ise on öelnud, et koorilaulu pisik on tal päritud emalt ja isalt, kes mõlemad laulsid kooris. Tema poole sajandi pikkusel elutööl Hiiumaa muusika ja muusikute heaks, nii koorijuhi kui muusikaõpetajana, on hindamatu väärtus ning see on aukartustäratavalt suur.

Laupäeva, 12. oktoobri keskpäeval jäetakse Aune Orgiga hüvasti Puski kirikus.

Hiiu Leht avaldab kaastunnet Aune Orgi lähedastele.