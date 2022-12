Jahiselts saatis Ukrainasse konserve ja sooje sokke

Hiiumaa noorte valmistatud karpidesse kogutud ja saare käsitöömeistrite valmistatud 89 paari sokke saadeti Ukrainasse koos annetatud generaatoritega.

Hiiumaa jahimeeste selts on Ukrainasse ulukilihast valmistatud konserve saatnud juba aasta algusest saadik.

Kui palju täpselt, pole keegi kokku arvutanud, ütles seltsi juhatuse liige Andres Onemar. „Kokku pole me neid lugenud – iga jahtkond viib, kui saab, ja Eesti jahimeeste selts toimetab konservid edasi Ukrainasse,“ selgitas Onemar.

Seltsi tegevjuht Anu Sarapuu rääkis, et kui ilmad külmaks läksid, tuli tal mõte – kui poetaks karpi konservide vahele ka mõned soojad villased soki- ja kindapaarid.