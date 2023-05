Esmaspäeval 70. sünnipäeva tähistanud Hiiumaa gümnaasiumi direktor Ivo Eesmaa räägib Hiiu Lehele antud juubeli-intervjuus, mis teda on kannustanud ja mis teda seni paigal hoiab. Sekka kinnitab, et Hiiumaa gümnaasiumihariduse kvaliteet on hea.

Hiiumaa gümnaasiumi kolmandal korrusel asuva koolijuhi kabineti uks on lahti. Meenub kellegi ütlus, et pole hullemat koolijuhti kui see, kelle uks on õpilaste ja kolleegide jaoks suletud.