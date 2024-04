INTERVJUU | Valgusfooride puudumine Kärdlas sõidueksamit kergemaks ei tee

Hiljuti avaldatud sõidueksami sooritamise statistikast lähtub, et kõige väiksem tõenäosus sõidueksamist läbi kukkuda on Kärdlas.

Kärdlas on esimese korraga eksami ärategijaid 86%, Eesti viletsaim näitaja on Paidel, kus protsendiks 47.

Kalle Autokooli õpilaste sõidueksamil läbisaamise protsent kohe esimesel katsel on väga kõrge – ligi 90, mis toetab statistikat. „Vahe on ikka sees,“ nõustub ka sõiduõpetaja Kalle Koppel (64) tagasihoidlikult, et tema kooli tulemus ületab Eesti keskmist – 50% mäekõrguselt.

Mida teete teisiti, et nii suur hulk teie õpilasi eksami kohe edukalt sooritab?

Õpilasi tuleb julgustada. Näiteks eile üks õpilane sõitis sisuliselt alles teist korda ja ütles mulle, et tema ei julge sõita – kardab. Siis räägid ja kiidad, et näed, kui hästi sul välja tuleb ja tegelikult osa asju juba tulebki hästi välja.

Kohe ju ei olegi veel juht, aga need asjad, mida vaja õppida, need juba tulevad välja. Räägid ja seletad, et vaata, kui hästi sa sidurit kasutad ja kui hästi käike vahetad. Nii tekib õpilasel kindlustunne. Teine asi on see, et ei tohi kohe elavasse liiklusse minna, sest siis ei jõua õpilane kõike jälgida ja hakkab kartma.