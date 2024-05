INTERVJUU | Merel pole vahet, kas paadi peal on mees või hoopis naine

Filmitegija ja kunstnik Mia Tamme on enda sõnul jahtkaptenina tihti kogenud erikohtlemist nii heas kui halvas mõttes. Tihti tuleb naisena oma koha eest võidelda. Sellised kogemused tõidki teda Hiiumaale uurima naiskalurite lugusid.

Mia Tammet huvitavad filmitegija ja kunstnikuna põlvkondade vahel edasi pärandatud teadmised ning kuidas need kujundavad omakorda nii meie isiklikku kui ka kollektiivset, sealhulgas ka poliitilist identiteeti.

Läbinud tiheda rahvusvahelise konkursi, osutus Mia valituks residentuuriprogrammi “KORDON LAB: toit ja energia“. Residentuur, mille raames kunstnik naaseb saarele aasta aja jooksul kolmel korral, keskendub toidukultuuri ja energia omavahelistele seostele, lähtudes seejuures Hiiumaa kontekstist.

Milline on Sinu seos Hiiumaaga? Miks Sa just siia tahtsid tulla?

Kui ma oma vanaemaga kohtun, siis küsin peaaegu alati, et mis see meie side Hiiumaaga on? Tema jutt on katkendlik ja iga kord isemoodi. Aga nii palju ma tean, et vanaema isaliini pidi on teada, et viis põlve tagasi olevat Nurkade perekond Hiiumaalt ära Tallinnasse, Kalamajja kolinud ning teine pool perekonnast sattus Vormsile. Kalamajas kasvasin ka mina üles. Võib-olla sellepärast ma siia KORDONi kunstiresidentuuri jõudsingi, et välja selgitada, miks nad küll siit Hiiumaalt ära kolisid.