INTERVJUU | Lahkuv osavallavanem Niels-Peter Rattiste: Vastuvoolu ujuda ei ole mõtet

Eelmisel nädalal avalikkuse jaoks ootamatult oma lahkumisest teatanud Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste rääkis intervjuus Hiiu Lehele, et lahkumise plaan küpses ta peas ammu. Osavalla juhtimisele tagasi vaadates nendib ta, et lubadus Kõrgessaare pildile tagasi tuua on üheskoos meeskonnaga täidetud.

Niels-Peter Rattiste ei varjagi, et valla korraldamises toimuvad muutused ei ole talle meeltmööda ning see oli üheks tõukeks, mis kaua küpsenud mõtte otsuseks vormistas.

Loobud osavallavanema kohast – miks just nüüd ja nii äkki?

Jah, kirjutasin eelmisel nädalal vallavanemale kirja koos avaldusega. Tõin selles kirjas välja, et sellest ajast, kui ma olen töötanud Kõrgessaare osavalla vanemana, on väga palju muutunud ja valitud suund osavaldade ümberstruktureerimiseks ja ma isiklikult ei ole nõus nende muudatustega. Sellepärast ütlesin vallavanemale, et pean paremaks ennast sellest protsessist taandada. Lahkumiskuupäevaks palusin 29. veebruari.