In Memoriam Enna Nilsson

3.08.1942–26.01.2024

Enna Aht sündis Tallinnas, lõpetas 21. keskkooli ja õppis neli aastat Tallinna Muusikakoolis akordioni. Lõpetas 1965. aastal ja tuli Kärdla muusikakooli akordioniõpetajaks. Hiiumaal abiellus ta Nils Nilssoniga, perre sündisid poeg ja tütar. 1970. aastal sai Enna Nilssonist Kärdla Muusikakooli direktor. Endiste kolleegide ja õpilaste sõnul oli Enna väga pühendunud muusika õpetamisele ja Kärdla muusikakoolile. Kooli juhtis ta kokku 40 aastat, kuni 2010. aastani. Kaks aastat enne seda, aastal 2008, pälvis Enna Nilsson tehtud töö eest Kärdla linna elutööpreemia.

Koos kunagiste kolleegide ja õpilastega meenutas kauaaegset koolijuhti Kärdla Muusikakooli klaveriõpetaja Ellen Takkin. „Enna oli ilus inimene nii seest kui väljast, kusjuures sisemine ilu andis välisele tõelise sära. Enna oli tark inimene, eriti mis puudutab emotsionaalset tarkust ja on juhtide juures äärmiselt oluline. Enna tajus oma inimeste hingeseisundeid, tundis huvi, pakkus abi, aga oli seejuures alati väga delikaatne. Ta oli alati sõbralik ja heatujuline, tasakaalukas. Lahendas probleeme rahulikult ja võimalikult konfliktidevabalt, aga samas suure visadusega,“ kirjeldas Takkin heast kolleegist jäänud mälestust. Nilssoniga aastaid koos töötanud muusikaõpetaja Aune Ork ütles, et Enna oli väga hea ülemus ja hoolitses oma töötajate eest. Veel üks kolleeg lisas, et Enna ei soovinud enda suhtes suurt tähelepanu, pigem eelistas jääda tagaplaanile. Õpetaja Siim Liigi sõnul on tal Ennast väga head mälestused. Enna Nilsson kutsus ta muusikakooli flöödiõpetajaks, lükates sellega koolis käima uue eriala, flöödiõppe. Samal ajal toetas ta Siim Liigi õpinguid muusikaakadeemias. Viiuliõpetajaks kutsus direktor Koit Randuse, kes nüüdseks samuti manalamees, ja Kärdla lapsed said võimaluse muusikakoolis viiulit õppida. Kui kellelgi oli mõni hea idee, oli direktor alati abiks ja toeks selle elluviimisel. Näiteks lavastati koolis muusikal „Väike printsess“ ja loodi muusikakooli orkester.

Endine muusikakooli õpilane nimetas Enna Nilssoni kaunishingeks, tänu kellele oli muusikakoolis ka õpilaste jaoks õhkkond hästi hea ja kodune.

Sügav kaastunne Enna Nilssoni lähedastele.