Esmaspäevast alates Hiiumaad katnud paksu udu tõttu jäid teisipäeval ära kõik Kärdla-Tallinn lennud. Lõplikult taandub udu neljapäevaks.

Udu on nii tihe, et näiteks Heltermaa sadamas ilmus laev nähtavale alles kai otsa jõudes. Hiiu Lehes ilmajutte avaldav hobisünoptik Ahto Veensalu ütles, et paksu udu põhjustajaks on lõunamaine soe ja niiske õhumass külmal aluspinnal. Tema sõnul on ka kolmapäeval mingil määral udune, kuid neljapäeval jõuab kohale uus õhumass ning udu kaob.