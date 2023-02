Ilmaennustus 3. veebruar – 7. veebruar: Läheb sulale

See nädal suuremat lund tulnud ei ole ja ei tule ka lähipäevadel. Samas jõudis meieni külmem õhumass, mis hoiab temperatuuri ööpäevaringselt miinuspoolel. Ka tuul on rahulik, nii et küllaltki hea ilm õues toimetamiseks.

Reede (03.01)

Oleme nõrga kõrgrõhuharja mõjualas. Suuremat sadu ei tule, kuid kohati vähesel määral lund võib ikka pudeneda. Tuul puhub öösel veel põhjakaarest, päeval pöördub enam läänekaarde ja nõrgeneb. Põhjast on kandunud meieni külmem õhumass ja nii on temperatuur ööpäevaringselt miinuspoolel, jäädes -1…-4°C vahemikku.

Laupäev (04.01)

Oleme läänepoolse kõrgrõhkkonna ja idapoolse küllaltki nõrgukese madalrõhkkonna vahel. Erilist sadu oodata ei ole, kuid nagu ikka, üksikuid helbeid võib ikka pudeneda. Tuul pöördub taas põhjakaarde ja veidi tugevneb, kuid rannikul on puhanguid siiski vaid 11…14m/s. Õhutemperatuur püsib jätkuvalt miinuspoolel ja jääb enam-vähem samasse vahemikku, nagu reedel : -1…-5°C.

Pühapäev (05.01)

Läänepoolne kõrgrõhkkond näib tugevnevat. Ilm on päeva esimeses pooles sajuta, pealelõunal tuleb veidi lund – lörtsi. Tuul on öösel küllaltki rahulik ja puhub põhjakaaresr, päeva esimeses pooles pöördub edelasse – läände ja õhtul pisut ka tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -1…-4°C, päeval tõuseb kraadi – paari võrra ja rannikul tõuseb kuni +1°C-ni.

Esmaspäev (06.01)

liigub kõrgrõhuala lõuna poole, kuid selle suure ulatuse tõttu jääme meie ikka selle mõjusfääri. Öösel üle libisevast madalrõhuvööndist võib veel järelkajana lörtsitaolist sadu tulla, päeval enam suuremat sadu ei tule. Põhja pool on aga vastas madalrõhkkond, see lisab rõhuväljale veidi pinget ning tuul pöördub läänekaarde ja veidi tugevneb. Puhangud tõusevad rannikul 11…15m/s. Õhutemperatuur on öösel -1…1°C, päeval tõuseb soojema meretuule toel 0…3°C-ni, kuid õhtul langeb taas.

Teisipäev (07.01)

Jätkub sula ja ka kohatiste vihmahoogude lainel. Tuule tugevnemist samuti näha ei ole, pigem just nõrgenemist. Õhutemperatuur on 0°C ümbruses ja kraad – paar üle.

Uue nädala keskel näib aga temperatuur tõusvat taas plusspoolele. Sealt edasi sügavamat külmalainet ei paista, küll aga üritab talv end veel kehtestada ning õhutemperatuuri üldplaanis miinuspoolele vedada ja seal ka hoida ja ka lund meile saata. Meri on veel aga suuremalt jaolt jäävaba, seega tuul merelt hoiab lääne pool, s.h. Hiiumaal temperatuuri kõrgemana. Varemräägitud stratosfääri soojenemine toimus mõned päevad tagasi, kuid suhteliselt nõrgal kujul ning nii jääb selle mõju meile ka suhteliselt nõrgaks ning tugevat külmalainet just see eraldi hetkel ei too. Samas on veebruar alles alguses ning ilm pakub tihtipeale ikka üllatusi, seega elame – näeme ! Praeguse aja mudelid on väga muutlikud. Alles möödunud nädalavahetusel olid mudelid arvamusel, et tuleb külmalaine, kus temperatuurid langevad -10…-15°C ümbrusse. Praegu on olukord vastupidine. Siiski on tõenäolisim variant just eeltoodud ilm. Kui mudelid meelt muudavad, siis saab seda lugeda juba minu enda lehelt.

