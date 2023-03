ILM 3. märts-7. märts:

Käesolev nädal on valdavalt möödunud selgelt, kuid päikeseline kevadidüll saab mõneks ajaks läbi ning oodata on tuult ja lumelisa.

Reedel (3.03) tekib Rootsi kohal pisike, aga kuri osatsüklon, mis võtab kursi otse Eesti kohale. Öö on veel selgem ja sajuta, vihmasadu jõuab Hiiumaale õhtul ning on enamasti mõõdukas. Tuul puhub öösel ja hommikul loodest ning on mõõdukas. Pealelõunal pöördub lühiajaliselt läände ja seejärel taas loodesse ning hakkab tugevnema. Vahetult enne keskööd on Hiiumaa lääneosas loodetuule puhanguid 22…26 m/s. Õhusooja nii öösel kui päeval 0…3°C.

Laupäeva (4.03) öösel liigub madalrõhkkond üle Eesti. Hommikuks on kese juba ületanud Eesti lõunapiiri. Selle vahetus läheduses pöördub kogu Eestis õhuvool loodesse ja algab külmema õhu sissetung. Sadu jätkub ja tugevneb ning läheb üle lörtsiks, öö teises pooles juba lumeks. Öösel puhub tormine loodetuul, Hiiumaa lääne- ja põhjaosas on puhanguid 22…26 m/s. Päeval tuul aegamisi nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb öösel 0…-2°C juurde ja jääb samasse vahemikku ka päeval. NB! Keerise keskme üleminekul otse üle Eesti sõltub ilm, eelkõige tuuleväljad väga otseselt trajektoorist. Seekord on Hiiumaa väga piiripealne, kuid viimased mudelid näitavad paar päeva, et ka Hiiumaa lääneserv jääb tormisesse alasse. Juhul, kui tsüklon otsustab kalduda veidi lääne või ida poole, siis on ka tuul nõrgem.

Pühapäeval (5.03) madalrõhkkond eemaldub, kuid jääme selle kaugesse serva. Ilm on enamasti pilves, kohati võib näha päikest, samas on kergeid lumehooge. Põhjakaare tuul nõrgeneb veelgi. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt -1…-4°, öösel kui juhtub pikem selginemine olema, langeb mõne kraadi võrra madalamale.

Esmaspäeval (6.03) kujuneb vahetult Eesti idapiiri taga uus, väheaktiivne madalrõhkkond, mis jääb üsna ühele kohale tiirlema. Hooti sajab lund. Põhjakaare tuul tugevneb pisut, puhanguid on rannikul 8…12 m/s. Meieni jõuab väga külm õhumass ning õhutemperatuur on öösel -5…-8°, päeval , -3…-6°C. Kus öösel taevas pikemalt selginema juhtub, võib langeda alla -10°C.

Teisipäeval (7.03) oleme sellesama madalrõhkkonna kaugemas servas. Lumehoogude võimalus on suurem öösel. Puhub nõrk ja muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur langeb öösel -4…-9°C, kus pikemalt selge, seal alla -10°C. Päeval on külma -3…-7°C. Näib, et talv on tulnud selleks, et vähemalt mõneks ajaks, jääda. Uuel nädalal lisandub veel lund ja saab ka tuult ja külma.

Jooksvat ilmainfot jälgi Facebookist: Hobisünoptik/ilmavaatleja Ahto