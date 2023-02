Ilm 28. veebruar – 3. märts

See nädal annab ilmataat puhkust igasugustest ekstreemsustest ning näiteks aknalaual tärkavatele paprikataimedele on see imeline. Mitmel päeval näeb pilvede vahelt päikest, mis juba ka soojendab. Välitöödeks tasuks ikka jopp selga tõmmata: ilm on küllaltki tuuline.