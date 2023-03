Ilm 17. märts – 21. märts: kevad kinnitab kanda

Ööl vastu eilset oli näha taas ilusaid ja võimsaid virmalisi. Virmaliste hooaeg kestab veel mõned nädalad, siis on juba öösiti liiga valge, et midagi näha või pildile saada.

Mõni päev tagasi (14. märts) oli selle kevade seni kõige soojem päev – naabersaarel oli sooja pea 10°C, Hiiumaal jäi maksimumiks ametlike andmete järgi 8°C.

Eelolev nädalavahetus aga möödub enamasti plusskraadide lainel ja küllaltki muutlikult. Näeb ka päikest ja saab tuult. Oodata on ka mõningaid lund sulatavaid vihmasahmakaid.

Täna (17.03) oleme kõrgrõhkkonna servas, kuid lääne poolt ajab peale madalrõhkkonda, mille survel tugevneb päeval lõunatuul, õhtul on puhanguid 17…21 m/s.

Ilm ise on sajuta, kuid tiheneva pilvisusega. Siiski piilub pilvede vahelt ka päike, sademeid oodata ei ole. Sooja on päeval 1…3°C.

Laupäeval (18.03) trügib läänepoolne madalrõhkkond lähemale ning pealelõunal kisub ka vihmale. Sadu ei ole aga kuigi tugev ja eeldatavasti keskööks on laussadu juba läbi. Sekka võib tulla mõni märjem lumehelves.

Lõunatuul on öösel veel väga tugev (puhangud 17…20 m/s), päeval pöördub sama tugevana tasapisi edelasse ning õhtul nõrgeneb.

Öösel on 1…3°C sooja, päeval tõuseb kraad või paar kõrgemalegi.

Pühapäeval (19.03) vana madal­rõhkkond eemaldub, vihmasabinaid on enam öisel ajal. Päeval on sajuhooge üksikuid ja ilm vahelduvalt pilvine, pilve vahelt piilub aeg-ajalt ka päikest.

Õhtu poole aga libiseb üle vähe­aktiivne madalrõhulohk, millest tuleb hilisõhtul veidi vihma.

Öösel on sooja 2…4°C, päeval võib pikemas pilvevahes ja päikesepaistes mõni kraad enam olla.

Esmaspäevaks (20.03) madal­rõhkkond eemaldub ning tugevneb kõrgrõhkkond. Ilm on sajuta ja suhteliselt vaikse tuulega. Pilverünki taevas eksleb, kuid kindlasti näeb ka eredat märtsipäikest. Lõuna­kaarest lisandub kevadist sooja ja õhutemperatuur tõuseb 5…8°C-ni.

Teisipäeval (21.03) surub läänest lähenev madalrõhkkond meie lähistel oleva kõrgrõhkkonna taganema ja pärast lõunat jõuab ka vihmasadu. Edelatuul tugevneb, kuid puhangud jäävad maksimaalselt 15 m/s ümbrusse.

Õhutemperatuur on ööpäevaringselt 2…6°C.

Kevad üritab jäädavalt kanda kinnitada. Näib, et see mõne nädala pärast tal ka õnnestub, kuigi vahepeal paistab tulevat mõni lühiajaline tagasilöök talve suunas.

Päike käib üha kõrgemalt, esimesed kevadlilledki ninad välja pistnud ja hea tahtmise korral on juba võimalik päevitada! Lumi on kohevuse tõttu mitmel pool üsna usinalt sulanud ja nii mõnelgi pool põllud juba rohetavad.