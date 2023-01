Ilm 17. jaanuar-20. jaanuar

Nagu ka eelnevalt mainitud, siis stabiilset talveilma ei paista ega tule ka see nädal.

Küll aga on märke stratosfääri soojenemisest, mis viitab polaarpöörise nõrgenemisele ja see võib tuua meile veebruariks korraliku talveilma. Mis on polaarpööris ja kuidas see meie ilma mõjutab? Suur ja püsiv madalrõhkkond põhjapooluse ümbruses. Õhk liigub selles vastupäeva, nagu ka kõikides teistes põhjapoolkera tsüklonites. Praegusel hetkel on see pööris tugev ja hoiab talvist külma enda all oleval alal lõksus, seetõttu ei pääse talv ka meie maile. Kui see laguneb, pääseb külm õhk liikuma, õhuvoolu suunad muutuvad ning karge talveilm võib jõuda ka kaugele Lõuna-Euroopasse. Polaarpöörise lagunemist või jagunemist näitavad praegu mitmed mudelennustused. Seega elame-näeme, talv ei ole veel sugugi läbi . Nüüd aga lähemalt mõne järgmise päeva ilmast.

Teisipäev (17.01)

Tuuline madalrõhkkond eemaldub, kuid see ei tähenda sugugi ilusat ja lauspäikeselist ilma. Läänest-edelast on lähenemas järgmise tsükloni lohk ja muuseas lisandub ka veidi jahedamat õhku. Öö on suurema sajuta, lõuna paiku jõuab Hiiumaale nõrk – mõõdukas lume- ja lörtsisadu. Lund aga tuleb vähe ning juba mõne tunni möödudes läheb sadu üle vihmaks ning õhtuks laussadu lõppeb, üle liigub vaid kohatisi vihmahooge. Muutlik sajufaas põhjustab teedel libedust! Puhub mõõdukas kagutuul, rannikul on puhanguid 13…16m/s. Öösel on õhutemperatuur 0°C ümber ja napilt alla sellegi, päeval tõuseb 1…3°C-ni.

Kolmapäev (18.01)

Öösel liigub üle veel üksikuid hoovihmapilvi. Päevaks tugevneb lühiajaliselt kõrgrõhuhari ja ilm on sajuta, seejuures võib üle pika aja näha ka päikest! Ka tuul rahuneb ning puhangud jäävad maksimaalselt 9…11m/s. Õhutemperatuur on kuni õhtuni 1…3°C, siis langeb 0°C ümbrusesse ja kraad-kaks allagi.

Neljapäev (19.01)

Lõunast jõuab järgmine madalrõhkkond. Selle sajuala lumena-lörtsina jõuab öö esimeses pooles kohale ning eemaldub juba hommikul. Päev on suurema sajuta ning pealelõunal võib taevas ka selgemaid laike näha. Madalrõhkkond on üsna rahumeelne, seetõttu on tuul küllaltki nõrk. Öösel puhub põhjakaarest, päeval pöördub aegamisi läände ja edelasse. Õhutemperatuur on öösel 1…-2°C, päeval tõuseb enamasti plusspoolele, jäädes 1…3°C vahele.

Nädala lõpp paistab hetkeseisuga tulevat 0°C lähedase õhutemperatuuriga ja küllaltki sajuvaba. Reedel küll liigub üle sajuvöönd, aga see on nõrk ja tõenäoliselt lörtsina. Tuul ei ole samuti tugev ning pilvede vahelt võib lühiajaliselt näha ka päikesesära.

