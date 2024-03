HPV vastu vaktsineeritakse aina rohkem

Alates selle aasta veebruarist on lisaks tüdrukutele võimalik Eestis HPV ehk inimese papilloomiviiruse vastu tasuta vaktsineerida ka poisse. Kärdla Koolis on see vaktsineerimisele mõjunud positiivselt.

HPV on inimeselt-inimesele leviv viirus, mis on maailmas väga levinud ja mis nakatab elu jooksul koguni nelja inimest viiest.

Kuigi Eesti koolides vaktsineeritakse noori riikliku immuniseerimiskava alusel HPV vastu juba 2018. aastast, sai varem vaktsiini tasuta teha vaid 12–14aastastele tüdrukutele. Alates sellest aastast on vaktsiin saadaval ka poistele ja tasuta vaktsineerimise võimalust laiendati 18. eluaastani.

Kärdla Kooli kooliõde Riina Hanikat ütles, et neil on seni väga hästi läinud. „Päris ilusti tehakse,“ rääkis Hanikat, lisades, et kohe pärast kava laiendamist hakkas poisse lisanduma.