HOOG SEES | Ootamatult suure sammu teinud ettevõtte Veriffi juhile Kaarel Kotkale tundub edu uskumatu

Hiiumaalt pärit Veriffi asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas (30) jagas Ärilehele muljetavaldavaid saavutusi ja tulevikuplaane, mida ta ettevõtte kümnendal tegevusaastal ellu plaanib viia.

Kotkas on varsti pea kolmandiku oma elust pühendanud 2015. aasta lõpus asutatud isikusamasuse ja identiteedi verifitseerimise teenust pakkuvale idufirmale Veriff, mis kaitseb ettevõtteid ning nende kliente identiteedipettuste ja -varguste eest. 2022. aasta lõpus sai tema asutatud ettevõte ka ükssarvikuks ehk selle väärtus ületas maagilise miljardi piiri.

Kuigi viimaste aastatega on Veriff tõeliselt tuule tiibadesse saanud, märkis Kotkas, et see kõik pole tulnud raskuste ja kriitiliste momentideta. Näiteks meenutas ta üht kriitilist hetke 2020. aastal, mil ettevõtte kontol oli vaid 2780 eurot, samas kui töötajatele tuli tasuda üle miljoni euro suurune palk. Sellest hoolimata pole Veriff kunagi palkade maksmisega hiljaks jäänud.

Veriffi eesmärk on edasi areneda ja aidata üles ehitada infrastruktuuri, mida digitaalne maailm vajab. „Mina tunnen, et ma olen veel 10+ aastat siin sees,“ ütleb Kotkas, et ta on valmis panustama ettevõtte arengusse veel vähemalt järgmised kümme aastat.

Kaarel Kotkas on kodusaarel Hiiumaal palju metsa kokku ostnud, eesmärgiga seda kaitsta. Ta unistab ajast, mil Veriff töötab asukohast sõltumatult, et saaks rohkem aega veeta Hiiumaal rahu ja metsa rüpes.