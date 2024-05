24.-26.05 toimub Hiiumaal, Kärdla sadamas Garmin purjetamise karikasarja esimene etapp ehk Kärdla Amserv Race.

Võistlussari koosneb kokku 12 etapist läbi suve. Osalevad paadiklassid: Optimist, Ilca 4, Ilca 6, Ilca 7, Zoom 8, IQFoil, 29er, 49erFX, RS Aero, RS Feva. Hooaja lõpuks selguvad loetletud klassides parimad Eesti purjetajad ja tulevikulootused. Kärdlas võisteldakse Optimist, Zoom8, ILCA 4 ja uue osalejana liitub sarjaga olümpial esindatud IQFoil paadiklass.

Võistlemas on ka Pariisi olümpiale pääsenud Ingrid Puusta.

Tänaseks on võistlusele registreerunud juba 150 sportlast üle Eesti. Võistluse peakorraldaja jahtklubi Dago klubiülema Kristi Lebini sõnul on ilus ilm tellitud ja Hiiumaa võistluseks valmis. Esimesi sportlasi on oodata sadamasse oludega tutvuma juba neljapäeval.