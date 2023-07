Hommikusöögikohad pakuvad taimetoitu ja rootsi lauda

Hommikusöök on päeva kõige olulisem eine, manitsevad toitumisteadlased. See annab kehale vajaliku energia, aitab hoida ainevahetust aktiivsena, mõjutab ajutööd ning aitab kaasa ka kaalukontrollile, sest peale korralikku hommikusööki ei teki päeva jooksul igasuguseid isusid.

Hiiumaal on hommikusöögi leidmine natuke keeruline. Palju on kohti, mis pole iga päev lahti, ja neist, mis on, avatakse mõned alles keskpäeval. Leidsime kolm täiesti eriilmelist toidukohta kolmes erinevas Hiiumaa piirkonnas. Ka pererahvad on täiesti erinevad, aga kõik südamega asja juures.