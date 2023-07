Homecoming teeb Hiiumaast muusikute teise kodu

Selleaastase Homecoming festivali lõpus esineb Kärdla kirikus õpilastest ja muusikutest-õppejõududest orkester, mis moodustub festivali jooksul.

Homecoming festivali korraldajad, muusikud Dmitry Bulgakov ja Anton Dressler on festivali eel elevil, nagu ikka. Dmitry ütleb, et kui algul sai festival nime selle järgi, et tema tundis end Hiiumaal kui koju jõudnud olevat, siis nüüd tunnevad sedasama muusikud, kes igal suvel oma tee siia leiavad. Anton kinnitab, et hakkab lugema päevi, mil Hiiumaale tagasi saab, hetkel kui praam lahkub Heltermaa sadamast. “Siin on lihtsalt selline tunne, et kõik on täielik ja midagi pole puudu,” kirjeldab ta saarelist tunnet, mis pole tema sõnul sugugi seotud joontega maakaardil, vaid Hiiumaa olemusega. Ta jagab ühe teise Itaalia muusiku mõtteid: “Ainus koht Euroopas, kus olen näinud horisonti ilma inimesteta.”