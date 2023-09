Augusti keskpaigas leidis politsei Hiiumaal kanepitaimi ning kanepit. Politsei pidas kahtlustatava kinni.

Mõnuained avastati 15.augustil Hiiumaal 46-aastase mehe kinnistult ja majast. “Nii suure kanepikoguse leidmine on Hiiumaad arvestades harukordne,” ütles Lääne ringkonnaprokurör Indrek Kalda. Koguse suurust hetkel avalikustada ei saa. Kõik üksikasjad selgitatakse välja alustatud kriminaalmenetluse käigus. Prokuröri sõnul on taimed saadetud ekspertiisi, et tuvastada neis sisalduv kannabinoidi THC tase.

Kriminaalmenetlust on alustatud paragrahvi § 188 ehk kanepi ebaseadusliku kasvatamise alusel. Süüdimõistmisel võib karistada ebaseadusliku kanepi kasvatamise eest inimest rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. Kehtivaid karistusi mehel ei olnud.