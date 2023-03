Hiiumaal saab näha purustatud Vene tanki

Rohukülast kell 13 väljuva laevaga Hiiumaale toodav katkine tank paigutatakse Kärdla sadamasse ja seda saab seal vaadata kuni neljapäevani, misjärel viiakse tank Heltermaalt kell 14.30 väljuva laevaga tagasi mandrile.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja nõustus, et päris jube on näha sõja jälgi oma koduõuel. „Teisest küljest on see aus ja annab vahetult aimu, mis maailmas me elame,“ ütles vallavanem.

Märtsi alguses Tallinnas Vabaduse väljakul eksponeeritud tank põhjustas erinevaid arvamusi ning kolm omvalaitsust, Narva, Jõhvi ja Rakvere teatasid, et nad Vene tanki eksponeerida ei soovi.

Ukraina kaitsjate purustatud T-72 tüüpi Vene tank sai tabamuse aasta tagasi Kiievi kaitsjatelt.

Näituse korraldajate sõnul sümboliseerib purustatud tank Ukraina rahva ja sõdurite kangelaslikkust ning Eesti ja teiste lääneriikide abi olulisust Ukraina kaitsmisel, aga ka Vene agressori sõjapidamist ja mentaliteeti 21. sajandil.

Tank toodi Eestisse koostöös Ukraina kolleegidega ning on muuseumieksponaat, mida näidatakse Eesti eri paigus, enne kui see jõuab Viimsis asuvasse sõjamuuseumisse.