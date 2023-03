Hiiumaa vaevleb uute korterite põuas

Hiiumaa Arenduskeskuse ja vallavalitsuse tehtud uuring näitas, et uutele korteritele turgu oleks, kui ostjatel oleks võimalus saada laenu. Lahenduseks võiks olla valla ja erainvestorite koostöö koos riiklike toetuste kasutamisega.

Teisipäeval lõppenud küsitlusele vastas 163 inimest, mis on Hiiumaa Arendus­keskuse juhi Liis Lukase sõnul üllatavalt suur number. Vastanutest 71,8% oleks huvitatud korteri ostmisest, ülejäänud üürimisest.

„See näitab seda, et see teema on ülimalt-ülimalt aktuaalne,“ märkis Lukas. Probleem on tema sõnul ammu teada, kuid nüüd sai see ka kinnituse. Korterite või laiemalt elamispindade puudus on üks suurematest Hiiumaa arengut pärssivatest asjaoludest, ütles ta.

Liis Lukase sõnul on elamispindade kitsikus väga suur: „Ettevõtjad ütlevad päris tihti, et otsivad uusi inimesi, on olemas väga potentsiaalne kandidaat, kes tahab tulla tööle ja lõpuks keeldub, kuna pole üüri­korterit ega midagi osta.“

Arenduskeskus on töötajate värbamisel taolise probleemiga isegi kokku puutunud.

Kärdlas Väike-Sadama kortermaja projekti arendaja Sven Kriggulsoni sõnul on puhtalt vajaduse poolelt vaadates Hiiumaal kinnisvara arendus­projektidega juba ammu hiljaks jäädud.

Nii selgus ka küsitlusest, et enamus vastajaid soetaks korteri lähema aasta jooksul. Eelistatumad piirkonnad olid Kärdla ja Käina, teisi piirkondi vähem. Korterite suuruse osas sooviti kahe-kolme magamistoaga kortereid.

Enamus vastajaid märkis ära ka selle, et ruutmeetrihinnaga 2300 eurot peaks korteri ostmiseks võtma laenu. See ongi kogu Hiiumaa elamumajanduse pudelikael. Pankade jaoks ei ole taoline kinnisvara atraktiivne. „Tõenäoliselt laenu ei saa, panga jaoks liiga riskantne,“ ütles Lukas. „Nad ei näe seda tagatisväärtust.“