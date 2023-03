Kärdla spordikeskuses toimuvale messile oodatakse lisaks Hiiumaa enda turismitegijatele ka asjalisi mandrilt.

Eelmisel aastal esimest korda toimunud messi positiivne tagasi­side andis Hiiumaa turismiklastri juhi Kristel Üksvärava sõnul julgust ettevõtmist juba paremini korrata. „Esimese Hiiumaa turismi­messi tegime eelmise aasta keerulistes oludes ülilühikese ette­teatamisajaga,“ meenutas Üksvärav. Messil keskendutakse tema sõnul ennekõike Hiiumaa turismi­asjaliste omavahelise koostöö, suhtluse ja infovahetuse edendamisele.

„Külastajatele, aga ka mandri turismi­tegijatele, annab mess suure­pärase võimaluse tutvuda kiirelt ja ülevaatlikult Hiiumaa võimalustega,“ ütles Kristel Üksvärav.

Messil tähistatakse ühtlasi Kärdla sünnipäeva ja hobimeresõidu navigatsioonihooaja algust, samuti muusika- liikumise- ja sauna-28aastat ning avatakse üheskoos Hiiumaa turismisuvi.

„Hiiumaa turismiettevõtjate soov omavahel suhelda ja infot vahetada süveneb, tahetakse saada rohkem teavet erinevate toodete ja teenuste kohta. Järjest enam tajuvad Hiiumaa turismitegijad, et nad pole omavahel võistlejad, vaid koostööpartnerid, kes peavad pingutama, et suurendada meile saabuvat turismitulu konkurentsis Bornholmi, Gotlandi, Madeira või Kanaari saartega,“ rääkis Kristel Üksvärav.

Osalejate registreerimine on alanud ja kestab 3. aprillini.