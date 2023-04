Hiiumaa turismimagnetid lähevad suvel remonti

Tahkuna ja Ristna tuletornid avatakse sel hooajal külastajatele parimal juhul alles juuni lõpus, sest navigatsioonimärkidega töötavate tornide laternaruumid vajavad kapitaalremonti.

Tornide külastamise tippkuud on juuli ja august, mistõttu on vallavalitsuse arvates hooaja kaks esimest kuud ainuõige võimalus keerukat tööd teha. „Kuna see tähendab laternaruumi torni jalamilt lahti monteerimist, üles tõstmist, puhastamist, värvimist, akende ja tihendite vahetust jne, siis tuleb seda teha soojal, kuival, vihma- ja tuulevaiksel ajal,“ selgitas Kõrgessaare osavalla vanem Niels-Peter Rattiste ja lisas, et suvehooaeg Hiiumaal algab üldjuhul pärast jaanipäeva.