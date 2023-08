Nüüdseks 98aastane metsaomanik Amanda Mast jõuab ehk jultunud metsavaraste kohtu alla andmise ära oodata – prokuratuur lubas, et neli aastat kestnud kriminaaluurimine jõuab lähiajal kohtusse.

Amanda poeg Ando Eeri Mast oli eile uudist kuuldes väga rõõmus ja tänulik. “Loodan, et lõpptulemus saab olema nii, et õigus tuleb võimule ja kurjategijad meie kahjud tagasi maksavad, mitte et neid peaks vangistama,“ avaldas ta lootust.