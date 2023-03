Hiiumaa parvlaeval saab vaadelda aasta lindu

Aprilli esimesel ja viimasel nädala­vahetusel saavad Hiiumaa parvlaeval reisijad aega parajaks teha aasta lindu auli vaadeldes.

Varakevadel kogunevad Väina­merele suured auliparved ning need on laevatekilt väga hästi vaadeldavad. Aasta linnu vaatlusretkel saab lisaks aulidele vaadelda ja tundma õppida ka teisi merel tegutsevaid linde.

Auli vaatlusretked Hiiumaa parvlaevadel toimuvad 1. aprillil kell 10.00 Rohukülast ja kell 17.30 Helter­maalt väljuval laeval,

29. aprillil kell 10.00 Rohukülast ning 30. aprillil kell 17.30 Heltermaalt väljuval parvlaeval.

Aprilli esimesel nädalavahetusel toimuvaid retki juhendab Tarvo Valker ja viimasel nädalavahetusel toimuvaid retki Peter Lind.

Retkest osavõtt on reisijatele tasuta.