Nelja Nurga Galeriis ja Kultuurimaja Klaaskapis reedel avatud järjekordne Hiiumaa loojate aastavahetusenäitus koondab endas nii tuntud nimesid, kui ka uusi tulijaid.

Näituse kuraator Valev Sein ütles näitust tutvustades, et esitletud on 25 autorit, kellest kümme on HiKu (Hiiumaa Kunstnike ühenduse) liikmed. Ülejäänud tööde autorid on avastanud, et soovivad ka kunsti teha, ja neil tuleb see ootamatult hästi välja. Palju ruumi on antnud Marian Lavingule, kes on tulnud Hollandist tagasi.