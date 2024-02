Hiiumaa hobune andis Saudi-Araabias endast parima

Hiiumaa hobusel Mister Tondil jäi Al Ula kõrbes 120 km pikkune teekond küll lõpuni läbimata, kuid treener on tulemusega rahul.

Mister Tondiga sõitis kõrbes Kaja Tuisu õpilane Katriin Kalle (20).

„Vaja ei ole miljoneid maksvaid hobuseid, piisab ka keskpärasest hobusest ja paljust tööst, et saavutada tulemusi, millest unistada ei julgekski,“ ütles Kaja Tuisk. Mister Tondi ja Katriin Kallega on neil käimas neljas hooaeg. „Me oleme saavutanud suhteliselt ilmvõimatuid asju juba selle ajaga,“ lausus treener.

Mullu tuli Eesti kestvusratsutamise võistkond MMil neljandaks. „Ja meie „eeslike“ oli Eesti võistkonna esimene lõpetaja!“ selgitas treener, et nimetavad Mister Tondit hellitavalt väikseks eesliks, kuna tal on lühikesevõitu jalad ja natuke liiga ümar keha. Kestvushobune on treeneri sõnul nagu maratonijooksja, kelle keha rasvaprotsent peaks olema miinimumis, Mister Tondile aga meeldib väga süüa.