Hiiumaa haigla lennuliikluses riigi raha ei kuritarvita

Haigla juht Riina Tamm ütleb, et väiksemadki Kärdla-Tallinna lennu­liini hõrendamised tähendavad hiidlaste arstiabi kvaliteedi ja ka turvalisuse langust.

Transpordiameti juhi väljaütlemistele, et Hiiumaa lennuliiklus on riigi raha kuritarvitamine, vastukaaluks argumenteerisid paljud inimesed väitega, et lennuliini sellisel kujul olemasolu sisuliselt tagab Hiiumaa haigla toimimise.

Riina Tamm ja Hiiumaa kiirabikeskuse õde-brigaadijuht Monika Ild ei varjagi, et haiglas ollakse Priit Sauki kommentaaridest väga nördinud.

„Mina olin kõige pahasem,“ ütleb Riina Tamm, kes päevast päeva peab selle jutu saatel lahendama keerulist logistikaülesannet, milles just lennuliiklusel väga oluline roll.

Ühes kuus on lennuliiklust vaja ligikaudu 15 Hiiumaa haiglas tööl käival arstil-õel. Kokku töötab Hiiumaa haiglas 80 inimest, arste neist paarikümne ringis. Hiiumaa enda arste töötab haiglas vaid kaks. Seega tuleb hakkama saada mandrilt käiva personaliga, keda pole ka väga lihtne leida ning kelle jaoks peavad olema transpordivõimalused nagu seda ongi lennuk sobiva graafikuga.

Riina Tamm selgitab, et osad arstid-õed on pikemalt ning nemad kasutavad ka parvlaevaliiklust, kuid päevaste vastuvõttude tegijatele oleks hommikul varakult neli tundi Hiiumaale sõitu ja õhtul sama kaua tagasi, mõeldamatu.