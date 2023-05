Hiiumaa aasta emaks valiti Signe Lõhmus-Juhe Nõmbast

Aasta emaks valitud naine kinnitas, et kõik emad väärivad aasta ema tiitlit.

Üheksandat korda toimunud Hiiumaa aasta ema konkursile oli võimalik esmakordselt esitada ettepanekuid kõigi emade kohta, sõltumata laste arvust. Hiiumaa aasta emaks esitati neli kandidaati, kellel kõigil on lapsi kaks või enam.

Signe peres on emadepäeval senimaani ikka nii olnud, et lapsed on kõik kodus. „Me läheme tavaliselt kas kalale või piknikule. Täna oli küll teistmoodi hommik. Mind äratati üles, sõime kõik koos hommikusööki ja vestlesime. See on alati meil selline lihtsalt olemise päev,“ rääkis Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses toimunud tseremoonial tunnustuse saanud Signe.

Aunimetust vastu võtnuna Signe esmalt kogus end veidi ja sõnas: „Oh, mis mina!“ ning hetke pärast lisas: „Aga tegelikult on lapsed mulle õpetanud, et mina olengi piisav. Just sellisena nagu mina olen. Olles päriselt kohal. Just nüüd ja praegu. Just selles hetkes. Ja nii lihtne see minu arust ongi. Kõik me oleme aasta emad – oma lastele. Aitäh!“

Rõõmupisaratele vastu pannes lausus tütar Lisette, et ema ongi seda tunnustust väärt, kuna ta ise arvab vastupidist.

„Ta annabki endast kõik, mitte midagi vastu ootamata. Ta ongi täpselt selline nagu kõnes öeldi, on kõigi jaoks olemas. Ta on alati meie jaoks olemas. Ta jõuab igale poole. Ja tõesti, meie jaoks on ta iga aasta aasta ema!“

Noorem õde Eliise lisas: „Ma ei oskagi palju öelda. Ta on lihtsalt imeline!“. Väikevend

Ruudigi oli nõus, et tema ema on kõige parem!

Signe ütles, et aasta emaks olemine on midagi väga suurt. Ega ta ise enne ei aimanudki, et seda­korda Hiiumaa aasta ema tiitli saab. Kahtlus tekkis siis, kui saalis oli ja ümberringi eriti võõraid inimesi ei näinud. Aga üllatus oli siiski suur.

Aasta ema kiitis ka oma ema ja ütles, et ema on väga oluline. „Kõik see tugi, mis mul on. Ta on see, kelle poole ma alati saan pöörduda. Ükskõik, heas või halvas“.

Tunnustust üle andes luges vallavanem Hergo Tasuja ette tema kandidatuuri esitaja Ly Kokla poolt kirjapandu:

„Signe on kolme imetoreda lapse ema, elab Nõmba külas ja töötab Palade lasteaias lasteaiaõpetajana kõige väiksemate rühmas. Saab lastega suurepäraselt hakkama, on hooliv ja armastav nii omade kui ka võõraste laste suhtes. Signel on lastega usalduslik suhe, ta aitab lasteaias väikestel avastada seda suurt maailma ja lahendada vahel tekkivaid probleeme.“

Signel on kolm last –Lisette (20), Eliise (16) ja pesamuna, eriline laps Hugo Ruudi (11). Vanem laps õpib juba Tartu Ülikoolis, Eliise lõpetab Palade Põhikooli, kus õpib ka Hugo Ruudi. Abikaasa Tarmoga ollakse abielus juba 18 aastat.

Kõik Signe lapsed on väga tublid õppijad.

Signe isegi läks tänu pesamuna erilisusele õppima Tallinna Ülikooli, et aidata nii oma last kui ka edaspidi teisi.

Signet jätkub kõikjale – lisaks oma kodusele majapidamisele, tööle ja õppimisele, on tal ka oma väikefirma SigneSildid. Ettevõtte loomise ajendiks viis aastat tagasi oli pisike Hugo Ruudi, kellele kangesti meeldis puutöö. Seda hakkas emagi nautima, rääkimata ülejäänud perest. Peale nende toimetuste jõuab Signe jõulude ajal korraldada vallas Päkapikuküla, et tuua jõulurõõmu kõige pisematest suurteni välja.