Hiiu rannarootslaste küla Ukrainas on hävinud

Möödunud nädala algul Hiiumaal viibinud hiiu rannarootslaste järeltulijad tõid Ukrainast Gammalsvenskby külast kurbi sõnumeid. Pikas Majas hiiurootsi küla ajaloost kõnelenud

ütles, et nüüdseks on küla täielikult puruks pommitatud ja see võib tähendada hiiurootslaste küla lõppu.