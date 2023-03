Hiiu Lehe tegevtoimetajana alustas Raul Vinni

Alates kolmapäevast töötab Hiiu Lehe tegevtoimetajana seni kaastöösid teinud Raul Vinni. Varasemalt ajalehes Saarte Hääl töötanud Vinnil on pikaajaline ajakirjanduses töötamise kogemus ning magistrikraad ajakirjanduse- ja kommunikatsiooni erialal. Hiiu Lehe peatoimetaja Piret Eesmaa sõnul aitab Raul Vinni oma kogemuste ja oskustega ajalehe arengule kahtlemata kaasa. Tema peamiseks ülesandeks on töö lehe sisuga. Samuti erinevate arendusprojektide vedamine ning kindlasti ise erinevates žanrites kirjutamine ning foto-video tegemine. Raul Vinni märkis, et võttis hiidlaste kutse kiiresti vastu. Tema sõnul on kohalik ajakirjandus nii eripärane, et kui pakutakse võimalust ühte lehte ehitada, oleks patt keelduda. „Pealgi on mu vanavanema hiidlane,“ tõi ta välja ühe sideme Hiiumaaga.

Hiiu Leht