Hiiumaa Gümnaasiumi seitsmendas lennu lõpetajatele terendab neli kuld- ja üks hõbemedal

Järgmisel teisipäeval gümnaasiumi lõputunnistuse saavat klassi meenutavad õpetajad kui koroona aja lendu, kes pidid palju õppetööd tegema distantsilt.

Kõik koolilõpetajad ja mittelõpetajad pole veel selgunud, sest viimasel hetkel likvideeritakse veel võlgu ja on lahtisi otsi. Kuni õppenõukogu otsuseni veel medalikandidaadi staatuses olevaid õpilasi on seekord viis: kuldmedali kandidaadid on Tamor Tomson, Agnes Katariina Selirand, Vanessa Simuste ja Getlin Juhe. Hõbemedali kandidaat on Viktooria Vesingi.