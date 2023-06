Hiiumaa muuseumi peavarahoidja, värskelt magistrikraadi saanud Kadri Kuusk ütleb, et pealtnäha tavaline põrandakate võib rääkida palju ühe piirkonna ajaloost.

Oma lõputöös Hiiumaa põrandakatteid uurides selgus Kadri sõnul, et kuna Hiiumaa meistrite poolt valmistatud põrandakatted on läbi ajaloo tehtud peamiselt tööstuste jääkidest, näitabki see seost erinevate kohalike tööstusharude ja nende arengutega.