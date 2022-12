Hiidlaste merekaabli idee kogub toetust

Soomest-Lätti, üle Hiiu- ja Saaremaa kulgev Estlink 3 kaabel annaks võimaluse liita saartelt võrku nii päikese­energia kui ka plaanitavates mere­tuuleparkides toodetav elekter.

Eesti Energia juhi kohalt lahkuv Hando Sutter ütles ERR-le, et ka tema näeks Estlink 3 ühenduse trassina teekonda Soome edelanurgast üle Hiiu- ja Saaremaa kuni Kuramaani välja. Seal on ees juba lätlaste hea võimsusega võrk. Sutteri hinnangul on taoline teekond kasulik põhjusel, et tulevikus langeb Eesti energia­tootmise raskuskese meretuule­parkidele, mida planeeritakse suursaarte ümbrusesse.

Taolise trassivaliku ettepanekuga tulid esmakordselt välja hiidlased, kui Hiiumaa vallavolikogu esimees Anu Pielberg saatis juulis sellekohase seisukoha majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse. Toona märkis volikogu esimees, et Soomest üle saarte Lätti kulgevast trassist oleks kasu Hiiumaal, kus kõikvõimalikud energia vastuvõtuvõimsused on juba ületatud.