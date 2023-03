Hiidlaste avalik pöördumine: On vastutustundetu kuulutada üks Hiiumaale elutähtis transpordiliik mugavusteenuseks

Eesti põhiseaduse § 2 ütleb, et Eesti on lahutamatu ja jagamatu tervik, § 12 ütleb, et kedagi ei tohi diskrimineerida mingite asjaolude tõttu. Eeldades, et toodu kehtib ka Hiiumaa ja hiidlaste kohta, ei saa me nõustuda, kui riigi transpordikorralduse eest vastutava Transpordiameti peadirektor Priit Sauk ütleb, et Hiiumaa mandriühendus, täpsemalt selle ühenduse lennuliini osa on mugavusteenus ja riigi raha kuritarvitamine. (ERR uudisteportaal, 23.märts,“Transpordiameti juht: Hiiumaa lennuk on riigi raha kuritarvitamine”)

Kahetsusväärne, kui kõrge riigiametnik ei anna aru, et vastutab kogu riigi territooriumil oma valdkonna parimal moel suunamise eest. Loodame, et see väljaütlemine oli põhjustatud meeltesegadusest või muudest ajutistest häirivatest asjaoludest ning et ameti juht on varsti jälle võimeline jätkama oma tööd riigi kui terviku transpordiühenduste korraldamisel.

Saarte asukoht on eriline

Mandriühendus on saarte nabanöör. Hiiumaa ettevõtluskeskkonna, külastussihtkoha ja kohaliku kogukonna jaoks on väga olulised nii parvlaevaühendus kui lennuliin ja kumbagi ei saa pidada liigseks luksuseks. Parvlaevaga saab vedada palju reisijaid, sõidukeid ja raskeid kaupu. Lennukiga tulevad inimesed, kes hindavad oma aega ning kelle pagasis on tihti hinnalised väärtused: oskused, teadmised, koostöökontaktid ja investeeringud.

Lisaks hiidlastele reisivad lennukiga arstid, teadlased, kunstnikud, ettevõtjad ning teised tööasjus Hiiumaad külastavad inimesed. Ka nõudlikumad turistid, kes saabuvad Eestisse Tallinna lennuvälja kaudu lennukiga või laevaomanikud, kes on oma paadid-purjekad talveks Kärdla sadama ellingusse jätnud. Meil on kõiki neid inimesi vaja!

Saarte lennuliiklus ei ole ei praeguse, eelmise ega järgmiste valitsuste suuremeelne vastutulek saarerahvale, mida maksumaksjad on pidanud “üleval pidama”. Juba aastakümneid pakutud lennuteenuse näol on tegu saare asukohast tingitud eripäradega, mida ei saa võrdsustada ega võrrelda mõne muu Eesti piirkonna ega transpordiliigiga. See pea 25 km pikkune merelõik, mis meid eraldab mandri-Eestist, nõuabki riigilt erilahendusi ja sellega kaasnevaid kulusid-tulusid ei ole võimalik taandada Exceli tabelisse.

Riigi regionaalpoliitika eesmärgiks on töötada selle nimel, et inimestel oleks kõikjal Eestis kättesaadavad tasuvad töökohad, kvaliteetsed teenused ja meeldiv elukeskkond. Seda selleks, et kõik Eesti piirkonnad oleksid kokkuvõttes atraktiivsemad paigad nii elamiseks, töötamiseks, külastamiseks kui ka investeerimiseks.