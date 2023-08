Hiidlane pälvis Vabaduse Tammepärja aumärgi

Hiiumaa kaitseliitlane Janek Aug pälvis Vabaduse Tammepärja aumärgi, mille annab täna Tallinnas üle justiitsminister Kalle Laanet.

Janek Aug on Kaitseliidu Hiiumaa malevkonna tegevliige olnud üle 31 aasta. Ta on üks neist 12 Hiiumaa mehest, kes maikuus 1992 taastasid Hiiumaal Kaitseliidu maleva. Kõigi nende aastate jooksul on Janek Aug oma vabast ajast panustanud riigikaitselistele tegevustele. Ta on Hiiumaa malevkonna ametlik lipukandja. Tema auasjaks on kohaliku ajaloo hoidmine ja ta on olnud erinevate ajaloolise taustaga ürituste korraldustoimkonnas.