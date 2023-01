Heltermaal purunesid kolme kuu soojarekordid

Hiiumaa 2022. aasta ilmaülevaates andsid tooni eriliselt soojad suvekuud ja kuiv märts. Ilmarekordid purunesid nii Ristnas kui ka Heltermaal.

Riigi Ilmateenistuse andmeil küündis aasta keskmine õhtutemperatuur nii Ristna kui ka Heltermaa ranniku­jaamas kaheksa soojakraadini. Ristnas on see vaid 0,8 kraadi kõrgem normist, mis on kujunenud pika mõõtmisperioodi jooksul. Heltermaa jaamas normi määratud ei ole, kuid 2021. aastaga võrreldes oli ilm keskmiselt 0,7 kraadi soojem.

Sarnaselt kõikide teiste Eesti ilmajaamadega oli mõlemas ranniku­jaamas kõige soojem kuu august. Ristnas oli kuu keskmine õhutemperatuur 19,8 kraadi. Ristnas ei ole alates 1945. aastast, mil algab andmerida, nii sooja augustit olnud. Heltermaal oli augusti keskmine õhutemperatuur 19,3 kraadi. Ka Heltermaal ei ole varem nii sooja augusti esinenud, kuid vaatlusrida on seal ka napilt 50 aasta pikkune.

Eriliselt soojad olid nii veebruar kui ka juuni. Ristnas oli veebruari keskmine õhutemperatuur +1,1 kraadi, mis on 2,7 kraadi normist kõrgem. Pikas vaatlustereas on see soojuselt 11.–12.kohal, sama soe oli ka 2002. aasta veebruar. Heltermaal oli veebruari keskmine õhutemperatuur +0,3 kraadi, aasta varem oli see olnud –4,1 kraadi. Vaatlusreas on see soojuselt 7. kohal.