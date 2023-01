Hellamaa pered saavad kiire interneti

Kiire interneti viimase miili riigihanked enamuses venivad, kuid vähemalt Hellamaal on 18 aadressi jaoks rahastusotsus tehtud. Kõik võitjad pole veel teada, ent esimestele hakkab ühendusi ehitama Enefit Connect.

„Väga hea meel on, et see ehitus nüüd käima läheb,“ ütles Pühalepa osavalla vanem Liili Eller. „Kiire internetiühendus on maapiirkondades ju väga oodatud ja vajalik.“

Abivallavanem Üllar Laidi sõnul oodati riigi poolt augustis välja kuulutatud meetme tulemusi juba novembriks, kuid vaidlustuste tõttu rahastus­otsuste väljakuulutamine viibib.

Kiire internetiühenduse nn viimase miili väljaehitamise meetme kuulutas riik välja juba augusti keskel. Taotluste esitamine sulgus 23. septembril. Vaidlustuste tähtaeg oli 23. novembril ja pärast seda pidi riik välja kuulutama hanke võitjad, sealhulgas Hiiumaal.

Selleks, et hanke lõppedes läheks Hiiumaal „viimase miili“ välja­ehitamine kiiremini, on vald varasemalt tellinud side juurdepääsuvõrgu eelprojekti ning juurdepääsuvõrgu kaablikoridoride geodeetilise uuringu. „Mõte see töö teha sündis koostöös sideettevõtetega – küsisime neilt, mis on see, mis kiirendaks nende tööd,“ selgitas abivallavanem Üllar Laid, kuidas Hiiumaa püüdis võrreldes teiste Eesti omavalitsustega parima stardipositsiooni saada ning selleks juba osa tööd ette ära teha. Kuna hajusus on saarel väga suur ning see vähendab Hiiumaa atraktiivsust võrkude ehitajate jaoks, tuleb Hiiumaal teistest rohkem vaeva näha, ütles Laid. Sellega on tema sõnul üks väga ajamahukas töö ette ära tehtud.

Riik avas suvel 69 miljoni eurose meetme, kust saab taotleda raha juurdepääsuvõrgu valmis­ehitamiseks.