Heiki Nabi jätkab tippspordis

Hiidlasest maadleja Heiki Nabi tegi pühapäeval avalduse, kus kinnitab, et püüdleb Pariisi olümpiale.

“Arvestades nii praegust füüsilist kui ka emotsionaalset seisu, on mõistlik keskenduda treeningutele ja liikuda edasi samm-sammult,” ütles Nabi pressiteates. “Ma kaotasin ebaõiglaselt oma karjääri tipus kaks aastat ja ühed olümpiamängud, kuid kõige selle kiuste tahan oma unistuse ellu viia. Olen teadlik, et see nõuab väga palju tööd.”

Ta lisas, et eesmärgiks on jõudmine 2024 aasta Pariisi olümpiale. Selleks avaneb esimene võimalus poole aasta pärast toimuval MM-l, kus jagatakse olümpiapääsmeid.

Olümpiahõbeda ja kahekordse maailmameistri Heiki Nabi kaheaastane võistluskeeld lõpes pühapäeval.