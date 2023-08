Head võimalust tuleb kasutada

Pae tänava värskelt renoveeritud majad hakkavad teiste seast silma, sellele ei saa keegi vastu vaielda. Erk ja uus värvikuub on üks asi, kuid ka sisu on uus. Parem soojustus, küttesüsteem, ventilatsioon ja katusel päikesepark. Maja nagu uus.

Igal asjal on oma eluiga – nii ka hoonetel. Ei saa ju arvata, et kunagi ehitatud kortermaja kestab igavesti, ilma et seda remonditaks. Lood, kuidas katusest tilgub vesi sisse ja seintest läheb sooja välja rohkem, kui kütta jaksab, pole enam mingi uudis. Jupikaupa uuendamine ka väga ei toida, sest suure maja puhul hakkab maja enne otsast lagunema, kui ring peale saab. Pae tänava majad näitasid, et 15 aastat tagasi tehtud otsaseinte soojustamine oli tänaseks otsa lõppenud.

Selge on see, et ühe ühistu jaoks on kogu kortermaja terviklahenduse tegemine väga kulukas projekt. Pikka aega iga kuu 5-6 eurot ruutmeetri pealt laenu tagasi maksta ei ole igaühele selgelt jõukohane. Siin ongi abiks riigi toetus.

Kui võimalik on küsida riigilt toetust, siis tuleb seda teha. Paremat võimalust vast vaevalt tuleb. Tänases lehes kirjutatud kogemuse saanud ühistute juhid tunnistavad, et see on väga mahukas ja keeruline ettevõtmine, mis kindlasti nii mõnegi halli karva juurde toob. Kuid julge pealehakkamine on juba pool võitu. Kõige tähtsam tundub olevat just ühistu kokkuhoidmine. Ei saa piirduda vaid vajaliku häälteenamuse kokkukorjamisega vaid kogu ühistu peab seisma soovi taga maja korda teha.

Loodetavasti annab tänane Hiiu Lehes ilmunud lugu nii mõnelegi ühistule jõudu see teekond ette võtta. Juba ainuüksi peas põlema löönud lamp on juba hea algus.