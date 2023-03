HARULDANE LUGU > Eksinud koer ootab juba pikalt omanikku

Hiiumaa Loomakliinik teatas eile, et otsib lennujaama juurest leitud umbes seitsme-kaheksakuuse ilma kiibita kutsika omanikku. Loomakliiniku juhataja Maarja Berkmann ütles, et koer on terve, ainult alatoitumuses ja kurnatud.

Esimesed teated, et Sääre bussipeatuse juures, autoteele ohtlikult lähedal liigub juba nädal aega kellegi arglik koer, postitati sotsiaalmeediasse juba märtsi keskel. Teatajatel teda tookord ligi meelitada ei õnnestunud.

„See on ebatavaline, et koer siin nii pikalt jooksus on,“ ütles Berkmann. Hiiumaal tema sõnul enamasti juba teatakse, kelle koerad vahel jooksu pääsevad ja omanikku teavitatakse otse.

Koer jõudis kliinkusse tänu lennujaama töötajatele, kellel õnnestus koer tuppa meelitada.

Kutsika omanikul palutakse võtta ühendust kliiniku infotelefonil 523 6827.