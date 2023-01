Hakkab pihta!

Vaevalt keegi oli sinisilmne ja uskus, et jaanuari lõpust saab Tallinna vahet lennata suurema lennukiga. Seda vaatamata sellele, et eelmise aasta lõpus kuulutati lennuhanke võitjaks NyxAir, kes boonusena pakkus senise 19-kohalise õhulaeva asemel koguni 33-kohalist raudlindu.

Nüüd tuli teade, et pärast kahe teise hankel osaleja vaidlustamist otsustas Transpordiamet hanke tühistada. Tõsi, ameti esindaja ütles juba hanketulemuste väljakuulutamisel, et nad arvestavad vaidlustamisvõimalusega. Vaadates Eestis valitsevaid hankepraktikaid, ei pea olema hiromant, et taolist asjade käiku ette näha.

Selge on see, et lennuliiklus küll ei katke ning senine praktika näitab pigem, et ajutine leping sõlmitakse senise vedajaga. Selleks, et ennustada, kaua ajutine olukord kestab, peab aga jällegi olema selgeltnägija. Hankeid ei tehta paari päevaga ning alati on õhus vaidlustamine. Kuressaare-Tallinna liini näitel käis vaidlus kaks aastat. Arvestades, et Kärdla lennuliini teenindamist hangiti kuni 2024. aasta kevadeni, ei oleks imestada, kui selle hankega olukord selgeks ei saa.

Hiidlased on suuremast lennukist unistanud ammu. Endas paistis kindel olevat ka NyxAir, kes hakkas lennukit juba Kärdlas maandumiseks täiendama. Kuid tundub, et karu, kelle nahka juba jagati, oli taas jooksu pannud.

Raul Vinni