Hajaasustuse programmi toetussumma sel aastal suurem

Valla panus hajaasustuse programmi on sel aastal 150 000 eurot, mis on üle kolmekümne tuhande euro võrra rohkem kui möödunud aastal. Taotleja peab ise tasuma 33 protsenti tööde maksumusest, riik ja omavalitsus toetavad ülejäänuga enam-vähem võrdsetes osades. „Täpne riigipoolne panus selgub pärast taotluste laekumist,“ ütles Käina osavalla ehitus­spetsialist Veronika Kaevandes. Möödunud aastal oli see vallapoolse panusega täpselt võrdne ehk 116 914 eurot. Toetusi sai mullu 116 taotlejast 79.

Toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest avalikule teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Elektritoetust saab taotleda vaid majapidamistele, kus puudub elektriliitumine, liitumist ei toetata. „Elektritaotlusi oleme aastate jooksul rahuldanud kaks,“ ütles Kaevandes.

Meeme Leigri Hilleste külast küsis mõni aeg tagasi toetust septiku ja biopuhasti paigaldamiseks ning ütles, et asjaajamine läks lihtsalt.

„Astusin vallamaja uksest sisse ja nemad tegid minu eest kõik ära,“ rääkis ta, kuidas pole ise internetiinimene, kuid ametnikud olid abivalmid. Ka Kaevandes kinnitas, et kui taotluse koostamisel abi on vaja, võib pöörduda ametnike poole, kes on olemas kõikides vallamajades. Taotlusi võtavad vastu osavallavalitsused oma ruumides ja e-posti teel. Vormid on olemas kohapeal, samuti Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel. Taotluse saab esitada ka veebi kaudu iseteeninduses.

Taotlusvoor on avatud 1. veebruarist 3. aprillini. Maksimaalne toetussumma ühele projektile on 6500 eurot.