Haapsalut on teel Hiiumaale raske vältida. Pole vajagi. Mida aga linnapea Urmas Sukles arvab sellest, et sajad tuhanded autod praamile või praamilt ruttavate hiidlaste ja Hiiumaa külalistega tema juhitavast linnast läbi sõidavad ja millisena näeb ta Haapsalu ning Hiiumaa koostööd, rääkis ta intervjuus Hiiu Lehele.

Hiiumaale sõitjad on aastaid kirunud, et nagu tuleb kevad, nii Haapsalus mõni tänav üles kaevatakse. Võib praamist maha jääda. Kuidas lohutad? On see teadlik tegevus?