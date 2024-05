GALERII | Kõpu suvepoe pöörane plaan sai teoks

Kui linnainimesed on harjunud uuesti poodi lippama, kui miski otsa sai või ostmata ununes, siis nüüd on selline võimalus ka kõplastel – suviti on Külamäel rahvamajas iga päev avatud Kõpu suvepood.

Kõpu suvepoe avamisel traditsioonilist linti ei lõigatud. Nagu külakohas ikka, oli Reigi küüduvärvides ukse ees lindi asemel luud, mille müüja Asta Šukis kõrvale tõstis ja pood oligi avatud.

Jäätisega pood avatuks

Oma tervituskõnes ütles Hiiumaa tarbijate ühistu juhataja Kaja Antons, et ta on väga õnnelik väikeste külapoodide üle, mida kogukonna toel on avatud.

Kalana küla elanik Kätlin Kiisk ostis maasikaid, hapukoort ja kohupiima ning ütles, et suvepood on väga vajalik ja hea asi. Ta tsiteeris Kõpu küla elanikku Liisa Otsakut, kes oli talle öelnud, et enam ei ole seda hirmu – käisid pika poereisi ära ja miski ununes ostmata.