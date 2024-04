GALERII | Koduhooldajad vuravad saarel uute autodega

Sotsiaalkeskuse juhataja Riho Rahuoja andis reedel koduhooldustöötajatele üle nelja uue auto võtmed, kaks autot oli kohal juba varem ja kaks väikebussi veel teel.

Märtsis toodi Tallinnast ära kaks elektriautot ja reedel jõudsid kohale neli uut Dacia Joggerit, veel on saabumas kaks Renault Trafic väikebussi. Hange õnnestus teisel katsel.

Valla sotsiaaltöö juhtivspetsialist Pille Näksi istus ühe Dacia rooli, et proovida kas on ka hea auto. Eriti meeldis talle spetsiaalne hoidik, kuhu saab sõidu ajaks mobiili sättida. Tuginedes oma hooldustöötaja kogemusele, ütles ta, et uus auto peaks eakate klientide jaoks olema mugav – piisavalt kõrge, et oleks hea sisse istuda ja tagaistmetel on reisijatel küllalt ruumi.