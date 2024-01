GALERII ja REISIKIRI | Hiidlased käisid Normandiast ideid hankimas

Jaanuari keskpaigas viibisid hiidlased nädalapäevad Koostöökogu õppereisil Prantsusmaa Normandia maakonna looduspargis Parc des Boucles de la Seine , seltsiks paar saarlast ja üks muhulane.

Viiekümne kaheksa Prantsusmaa looduspargi seas on Normandias asuv park hiidlastele huvitav selle poolest, et on enda kanda võtnud LEADER programmi korraldamise. Pargi territooriumist 30% on mets, 25% märgalad ja Seine jõgi, ülejäänud on linnad, külad ning samuti kaks turbaala, kus turba paksus ulatub kuni kaheksa meetrini. Valdasid on looduspargi territooriumil 76, kus elab kokku 110 000 elanikku. Looduspargi eestvedamisel ja suuresti LEADER toetusega on koostatud kolm turismimarsruuti. Looduspargis töötab 50 inimest, suviti veelgi rohkem, LEADER kontoris töötab neist kolm.

Pöök ei taha sooja

Tutvumist looduspargiga alustasime selle keskusest arhitekt Frederic Closet juhatusel. Keskuse kuus ajaloolist vahvärkhoonet on nüüdseks renoveeritud ja kasutusel muuseumi, töötubade, infokeskuse ja tööruumidena. Kogu keskuse küte tuleb kohalikust hakkepuidust. Majade soojustuseks kasutati looduslikke materjale. Frederic näitas meile lina- ja kanepikiududest ning tekstiilihakkest valmistatud soojustusmatte. Ka meie saaksime Hiiumaal sarnast materjali toota, kui linakiud villaga asendada.