GALERII | Hiiu Konsum avas uuena uksed

Hiiumaa Tarbijate Ühistu esinduskauplus Kärdla keskväljakul avas esmaspäeva keskpäeval uksed 200 ruutmeetrit suuremana ja moodsamana.

Keskväljakul peeti esmaspäeval tõelist pidupäeva. Rahvale pakuti kringlit ja sooja jooki, Hiiumaa gümnaasiumi meesansambel pani rahvagi laulma. Hiiumaa Tarbijate Ühistu juht Kaja Antons märkis kauplust avades, et 1975. aastast saadik on see olnud Kärdla esinduskauplus ning on seda ka edaspidi. Neli kuud kestnud uuendamise käigus sai kauplus moodsama sisseseade ja suuremad ruumid nii Konsumi kui ka teisel korrusel asuva Hiiumaa kaubamaja osas.