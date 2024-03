GALERII | Emmaste Põhikool lavastas etenduse “Olevused“

Prügimäel elavad kummalised olevused, kes on oma väikesel piiratud alal justkui vangis, kuid hullem veel on nende jaoks see, et nad igatsevad kangesti inimesteks saada! Paraku ei tea nad ise täpselt, mis asi see inimene üleüldse on. Nimesid neil pole, nad on tähistatud numbritega. Kõigil nendel olevustel on nimedeks numbrid 0-st 7-ni.