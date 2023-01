Fosti ultratele vastu ei saanud

Ultramaratonil Taliharja Vanakuri käis oma võimeid proovile panemas nimekas maratoni­jooksja Roman Fosti, kes ultratele siiski vastu ei saanud, hiidlastest olid lühemal rajal kiireimad Kustu Künnapas ja Merike Vanjuk.

„Jah, ei saanud,“ nentis Taliharja Vanakuri korraldaja, kolmekordne maailmameister 24 tunni rogainis Silver Eensaar. „See on tema jaoks ikka väga harjumatu asi – et rajal püsimine on omal vastutusel kaardi või GPSiga ja see ei ole täpselt tähistatud.“

Ka teel ette tulevad ootamatud looduslikud takistused, külmad vete­väljad ja muu taoline, olid Eensaare sõnul olnud tavapäraselt maanteedel jooksva maratonimehe jaoks harjumatuteks takistusteks.

Esimesena lõpetas 101 km distantsi Kärdlas ja juba ööpimeduses Madis Osjamets, Kaur Alle oli teine ja Priit Pikk kolmas, Roman Fosti oli neljas.

50 km rajal tuli Kõpu poolsaarele joostes/sörkides/kõndides tiir peale teha ja jõuda Leemeti kesklaagrisse, kust ultrad peale kosutuspausi läbi Süda-Hiiumaa Kärdla poole edasi jooksid või väntasid.

Suur osa teekonnast kulges RMK matkarajal ja matkajad saatis teele üks raja mahamärkijaid, alpinist Alar Sikk. „See, kes lõpetab, on tubli, see, kes katkestab, on tark,“ sellise sõnumiga saatis ta teele Taliharja Vanakurja 101 km pikkusele rajale minejad.

Eensaare sõnul on selliste retkede mõte viia mugavustega harjunud ja loodusest võõrdunud inimesed väljaspoole mugavustsooni, tuule ja vihma, pimeduse ja külma kätte. „Ja kui sa saad sellega hakkama, kui sul ei ole kaitsvaid toaseinu või valgust, siis oskad sedasama kaminatuld edaspidi rohkem hinnata,“ viipas ta stardieelses kogunemiskohas, Kõpu rahvamajas küdeva kamina poole.

Lisaks talvisele Taliharja Vanakurjale korraldab MTÜ Estonian Adventure Racing Team Eesti looduses ka suviseid, veel pikemaid, u 230 km pikkuseid retki nimega Expedition Estonia.